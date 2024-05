L’ Ictus è una patologia neurovascolare piuttosto comune. Secondo i dati riportati dal Ministero della Salute, in Italia ogni anno si verificano oltre 196.000 casi di Ictus . Di questi, l’80% sono nuovi casi, mentre per il 20% si tratta di recidive. Secondo le stime, l’ Ictus cerebrale colpisce ... Continua a leggere>>

La diagnosi precoce , in medicina, rappresenta un fattore importante nella gestione di una patologia. A patto ovviamente che esistano poi le opportunità di cura per intervenire quanto prima è possibile, con un impatto sulla patologia che si scopre. E per arrivare alla diagnosi precoce bisogna ... Continua a leggere>>

Dal diabete all’alcol, i fattori di rischio che predispongono alla demenza - Uno studio britannico ha messo in luce i fattori di rischio modificabili che possono portare alla demenza: quali sono e cosa succede alle aree vulnerabili del nostro cervello ... Continua a leggere>>

Per la cosiddetta tartaruga serve una percentuale di grasso nel corpo inferiore alla media, ma non sempre è un bene: i motivi - Per la cosiddetta tartaruga serve una percentuale di grasso nel corpo inferiore alla media, ma non sempre è un bene: ecco come avere addominali scolpiti ... Continua a leggere>>

La muffa nella doccia è pericolosa - Quali sono i rischi per la salute della muffa Come prevenirne la formazione in doccia ed eliminarla Ecco tutto ciò che c’è da sapere. Continua a leggere>>