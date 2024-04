Ictus cerebrale | sintomi - fattori di rischio

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’è una patologia neurovascolare piuttosto comune. Secondo i dati riportati dal Ministero della Salute, in Italia ogni anno si verificano oltre 196.000 casi di. Di questi, l’80% sono nuovi casi, mentre per il 20% si tratta di recidive. Secondo le stime, l’colpisce maggiormente gli individui di sesso maschile, nonostante presenti una maggior mortalità nel sesso femminile. Non vi è un’età a partire dalla quale si può verificare un, può colpire indistintamente giovani e anziani. Nonostante ciò, la quasi totalità dei casi viene registrata in pazienti con età pari o maggiore a 55 anni. Cos’è l’L’è la più frequente malattia neurologica e si verifica ...

Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - L' Ictus non è più una malattia degli anziani: in Italia sono 12mila le persone sotto i 55 anni colpite ogni anno , su un totale di 120mila. Il 25% dei casi avviene prima dei 65 anni di età. È una delle prime tre cause di morte e la prima di disabilità, che ...

Platinette testimonial di Alice per la prevenzione dell'ictus - 'Era marzo 2023, mi trovavo a casa dove mi stavo preparando per un musical, quando non sono più riuscito ad articolare le parole. E' stato grazie alla prontezza della persona che era con me e alla tem ...

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, nuovo testimonial di A.L.I.Ce. Italia Odv - Mauro Coruzzi, conduttore radiofonico e televisivo, in arte Platinette è il nuovo testimonial di A.L.I.Ce. Italia Odv, Associazione per la Lotta all'ictus Cerebrale e supporterà le iniziative ...

Fumo passivo, l'esposizione aumenta il rischio di fibrillazione atriale e quindi di ictus - Lo indica uno studio coreano condotto su 400 mila persone, che sottolinea come l'effetto si produca anche all'aperto.