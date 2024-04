Atalanta-Verona | i convocati | rientra Kolasinac | non Palomino Squalificati Zappacosta e De Roon

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Bergamo. Sono 21 i giocatorida Gian Piero Gasperini per la sfida che l’affronterà lunedì sera (15 aprile, ore 20:45) al Gewiss Stadium contro il, match valido per la 32ª giornata di Serie A che fa da “ponte” tra le due sfide contro il Liverpool. E per il quale non sorprenderà vedere attuata qualche rotazione rispetto al classico undici iniziale. Marten dee Davidescontano un turno di riposo obbligato causa squalifica per somma di cartellini gialli (10 l’olandese, 5 l’esterno di Sora), Giorgio Scalvini è ancora ai box e ne avrà ancora per un po’ mentre Seadha ancora recuperato dal problema all’adduttore accusato nella mattina di giovedì scorso prima della gara col Liverpool, ma verrà probabilmente risparmiato per averlo al meglio ...