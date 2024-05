Controlli nei cantieri edili nel Beneventano - una denuncia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito deifinalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed al contrasto del “lavoro nero”, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Benevento e della stazione di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale compagnia, hannoto in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un imprenditore edile. I militari hanno ispezionato un cantiere allestito per lavori di manutenzione della rete fognaria in un paese della Val Fortore rilevando che l’imprenditore aveva omesso di redigere il piano operativo di sicurezza, non aveva adottato gli accorgimenti necessari ad evitare il pericolo di caduta di persone in alcuni vuoti e che aveva violato gli obblighi di sorveglianza sanitaria del personale dipendente, con conseguente contestazione di ...