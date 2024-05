Connessioni nuove e cura verso l’altro Inaugurata l’undicesima edizione di Orlando

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 4 maggio 2024) Bergamo. “A little more than kin, and less than kind” (“Meno parentele e più premura”). Risuonano, in loop, queste parole dall’Amleto di Shakesperare, venerdì 3 maggio, all’interno della Sala dell’Orologio in Piazza della Libertà, durante l’inaugurazione deldi Festival. Un loop sonoro che è stato traccia di “Chthulucene. L’umana parentela” del collettivo T¥RSO, un concerto d’improvvisazione che ha visto protagonisti Alexandra Lagorio alla chitarra elettrica e Luca Barachetti alla carriola preparata. Un duo che ha generato un vero e proprio dialogo sonoro, quasi in forma di rituale, che ha saputo declinare in varie forme la visione di Donna Haraway rispetto a creature interconnesse in configurazioni aperte, capaci di generare parentele (alla base di questa ...