“Wow | così diverso” Nathan Falco | Elisabetta Gregoraci mostra la trasformazione del figlio

(Di sabato 16 marzo 2024) La scorsa settimanaè volata a Miami per una vacanza insieme alBriatore, avuto dall’imprenditore Flavio Briatore. La conduttrice si è concessa qualche giorno di relax tra gite in barca e bagni in piscina nel magnifico Setai Resort, un albergo extra lusso a cinque stelle molto amato dai personaggi famosi come Francesco Totti,che lo aveva scelto come meta di Capodanno insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai figli Christian, Chanel e Isabel. Giornate in spiaggia e una partita del Nba perBriatore ed, come sempre presi di mira sui social per la loro vita agiata. I due aveva approfittato della pausa scolastica del ragazzo, che frequenta un istituto a Monaco, e ...