Como | furti in aumento rispetto al 2022 | in strada più pattuglie e più controlli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 - Si è svolta questa mattina in Prefettura la riunione tecnica di Coordinamento delle Forze di polizia, presieduta dal Prefetto Andrea Polichetti con la partecipazione dei vertici territoriali delle forze dell’ordine. L’obiettivo è stato esaminare la situazione della sicurezza pubblica nel capoluogo e in altre aree della provincia interessate da qualche tempo da episodi dinelle abitazioni. Il Prefetto, nel corso della riunione ha infatti evidenziato l’elevato impegno delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dei. Sono stati evidenziati i risultati ottenuti nello scorso anno nell’individuare gli autori dei reati commessi sul territorio provinciale, anche deiin abitazione, aumentati significativamenteal precedente anno. ...

