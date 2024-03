BCE completa review assetto operativo politica monetaria | tassi e spread

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 14 marzo 2024) La BCE ha annunciato un cambio dell’apportato alla per l’attuazione della, a seguito dellaavviata nel dicembre 2022. Le decisioni assunte stabiliscono i principi e i parametri fondamentali per l’attuazione dellae l’erogazione della liquidità della banca centrale in un contesto di diminuzione graduale dell’eccesso di liquidità nel sistema bancario, che rimarrà tuttavia significativa nei prossimi anni. I principi guida Il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito innanzitutto una serie di principi, che in futuro guideranno l’attuazione della. I principi fondamentali sono i seguenti: Efficacia – Il principale obiettivo dell’...