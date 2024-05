Milena Santirocco - è mistero sulla scomparsa della donna

(Di venerdì 3 maggio 2024) . Cancellato il profilo Facebook e l’auto ritrovata aperta Dinon si hanno più notizie dallo scorso 29 aprile. La, 54 anni, maestra di ballo e di fitness di Lanciano (in provincia di Chieti) prima di sparire avrebbe cancellato il suo profilo Facebook, mentre sugli stati di Whatsapp laavrebbe caricato immagini con foto poetiche, scogli sul mare, un suo primo piano. Le stesse immagini le avrebbe inviate al figlio. Tutto sembrava normale, almeno fino alla scorsa domenica, quando la, dopo pranzo, è uscita di casa per andare a fare una passeggiata a Torino di Sangro, un parco vicino alla spiaggia frequentato da podisti e ciclisti. Quandosi sono perse le tracce, sono scattate le ricerche, la sua auto è stata ritrovata sempre ...

