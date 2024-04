Alessandro Michele dalla moda alla filosofia | esce il libro ‘La vita delle forme’

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sarà uno degli eventi più attesi del Salone deldi Torino, l’11 maggio, perché non capita tutti i giorni che un grande creativo della(certo il più importante degli ultimi anni) scriva uncon un importante filosofo. Parlo diche è stato di recente nominato direttore creativo della maison Valentino e che è stato il dominus del ”fenomeno Gucci” fino al novembre 2022, e di Emanuele Coccia, filosofo italiano classe 1976 professore presso l’Ecole des hautes études en sciences sociales dal 2011, con tesi di laurea all’Università di Firenze inmedievale. I due hanno scritto undal frontespizio austero ed essenziale, che nell’aspetto ricorda un trattato antico, che si intitola : ‘La...

Dopo l’addio di Pierpaolo Piccioli, l’attesa per il Nuovo volto creativo di Valentino è finalmente terminata; Alessandro Michele , l’ex genio dietro il rinascimento di Gucci, assume l’incarico di ...

Le scorse settimane sono state caratterizzate, in ordine, dalla notizia del divorzio tra Valentino e Pierpaolo Piccioli, dal rumor di un approdo di Alessandro Michele alla direzione creativa della ...

Articolo pubblicato il 16 Aprile 2024 21:02 Pierpaolo Piccioli ha lasciato Valentino. In quei momenti si vede tutta la crudeltà e la crudità che si cela dietro quel fiabesco mondo che è la Moda . ...

