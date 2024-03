Premier League | 27esima giornata | il derby di Manchester è del City | Nunez salva il Liverpool

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 marzo 2024 - Ventisettesimadiche ha visto iltrionfare nelper 3-1, con gli uomini di Guardiola che hanno ribaltato l'iniziale gol di Rashford. La lotta scudetto continua a essere più interessante che mai, perché ilha risposto per le rime vincendo, non senza soffrire, contro il Nottingham grazie al gol a tempo praticamente scaduto di Darwin. Questa sera l'Arsenal è chiamato a rispondere alle altre due contendenti nel posticipo delle 21 in casa dello Sheffield United che chiuderà il turno. Ripercorriamo tutti i risultati del fine settimana e vediamo come cambia la classifica. Tutti i match del weekend Nella ventisettesimadi...

Probabili Formazioni Premier League 27a giornata . Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo. Per ogni partita ... (infobetting)

Non solo Champions League. Anche Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina possono passare il turno in Europa League e in Conference: Non solo Champions League. Anche Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina possono passare il turno in Europa League e in Conference ...gazzetta

Champions League, le probabili formazioni di Bayern Monaco – Lazio: Dopo il match dell'Olimpico, Bayern Monaco e Lazio si affrontano per la seconda volta per staccare il pass per i quarti di Champions, le informazioni sul match.calciostyle

Phil Foden: "Il gol nel derby di Manchester è uno dei miei migliori": Phil Foden ha dato un giudizio sul suo primo gol nella vittoria per 3-1 in Premier League contro il Manchester United, sottolineando come si ...sport.tiscali