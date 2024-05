Calendario solidale Taranto 2024 | donazione al reparto di Oncoematologia pediatrica

(Di sabato 4 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoI volti die la nuova narrazione del territorio nel giornalismo sociale di Tiziana Grassi con Posa Edizioni. I fondi raccolti donati aldiretto dal dottor Valerio Cecinati. Stamattina un’altra manifestazione di solidarietà nei confronti dei bambini e delle bambine in cura presso i reparti di Pediatria e“Nadia Toffa” di: la giornalista Tiziana Grassi, accompagnata dagli editori Bianca e Attilio Posa, ha donato all’Associazione Genitori didi Onco-Ematologia, per le esigenze del, duemila euro raccolti grazie al “”. “Ringrazio Tiziana Grassi che ha ideato e realizzato il ...

Tarantini Time QuotidianoSono stati resi noti di recente i piani di potenziamento per le questure di tutta Italia, con i numeri degli agenti che saranno assegnati nei vari uffici con i movimenti di giugno. A Taranto arriveranno 10 agenti, di cui 3 in prova e uno per la Polizia Postale. In totale ... Continua a leggere>>

David, gioia Palazzina Laf: si aggiudica tre statuette. Riondino: «A taranto non c'è solo la fabbrica» - Con tre premi, quello come Miglior attore protagonista per Michele Riondino, Miglior attore non protagonista per Elio Germano e Miglior Canzone originale per Diodato, Palazzina Laf porta a casa ... Continua a leggere>>

taranto - Domani ingresso gratis al Museo archeologico nazionale di taranto - Oltre 33mila presenze nei primi 4 mesi del 2024 Con il risultato incoraggiante di oltre 33mila presenze nei primi quattro mesi dell’anno, il Museo archeologico nazionale di taranto, si appresta a vive ... Continua a leggere>>