A Taranto arriveranno altri 10 poliziotti - Sap | Nessuno per ferroviari - stradale e Reparto Mobi -e, continuano a chiamarli rinforzi

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 20 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoSono stati resi noti di recente i piani di potenziamento per le questure di tutta Italia, con i numeri degli agenti che saranno assegnati nei vari uffici con i movimenti di giugno. A10 agenti, di cui 3 in prova e uno per la Polizia Postale. In totale dunque, 9 assegnazioni in Questura e nessuna per le specialità, tra cuia,(oramai al collasso) ele. Sulla vicenda é intervenuto Pasquale Magazzino, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP). “Siamo ancora costretti a ritornare sull’inconsistenza per la provincia didelle assegnazioni di personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo agenti/assistenti, per il mese di giungo 2024, predisposto dal ...