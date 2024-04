Sassuolo-Lecce 0-3 - salentini a un passo dalla salvezza

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – Colpo in trasferta delche si impone 3-0 in trasferta contro ilconquistando tre punti probabilmente decisivi per la. A decidere la sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia le reti di Gendrey all’11’, Dorgu al 15? e Piccoli al 61?. Isalgono così al 13° posto in classifica con 35 punti, al momento 8 in più sul Frosinone terz’ultimo e 9 proprio sul, la cui posizione si fa sempre più delicata a 5 giornatefine del campionato. Dopo il minuto di silenzio dedicato alla memoria di Mattia Giani, il calciatore 26enne morto durante una partita del campionato di Eccellenza, la squadra salentina parte con il piede schiacciato sull’acceleratore e al 5? si fa pericolosa in ripartenza. Decisivo Henrique che chiude molto bene in ...