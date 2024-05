Calcio | Bayern Stampa - per la panchina spunta il nome di Rudi Garcia

Ralf Rangnick ha detto no al Bayern Monaco : il Ct del l’Austria ha scelto il suo futuro e ora c’è da cercare alternative Ralf Rangnick ha detto no al Bayern Monaco : il Ct del l’Austria ha scelto il suo futuro e ora c’è da cercare alternative. E’ toccato a Ralf Rangnick chiudere la porta in faccia ai ... Continua a leggere>>

"bayern Monaco, idea Rudi Garcia per il dopo Tuchel" - Il quotidiano L'Equipe, in Francia, fa altri nomi, cita Hansi Flick, Ernesto Valverde e anche Rudi Garcia. Esonerato da De Laurentiis a novembre, l'ex tecnico del Napoli è dunque nell'elenco dei ... Continua a leggere>>

TS – panchina Milan, Lopetegui sempre più lontano. In pole tra i vari candidati ora… - Il Milan cerca il successore di Stefano Pioli per la prossima stagione: si allontana Lopetegui, ecco chi c'è ora in pole position ... Continua a leggere>>

bayern Monaco, Rangnick sceglie l’Austria: nuovo no per la panchina - Ralf Rangnick ha detto no al bayern Monaco: il Ct dell’Austria ha scelto il suo ... Dopo Nagelsmann e Xabi Alonso, il futuro per la panchina dei bavaresi è un’enigma. Continua a leggere>>