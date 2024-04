Mattia Giani non ce l’ha fatta | tragedia sconvolge il mondo del calcio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Si rimane senza parole. Morire a 26 anni, mentre si disputa una partita dinon ce, si è spento stamattina. Il dramma nella stessa domenica in cui si è rimasti col fiato sospeso per Evan Ndicka, il difensore stramazzato a terra toccandosi il petto, adesso in ospedale per accertamenti dopo che il peggio è passato ed è stato scongiurato l’infarto. Tutt’altro destino, purtroppo, per l’attaccante del Castelfiorentino, formazione dilettantistica ieri impegnata sul terreno di gioco del Lanciotto a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, per il match del campionato di Eccellenza.è stramazzato sul campo all’improvviso dopo avere accusato un forte dolore al petto e subito è stato soccorso col massaggio cardiaco, ...

