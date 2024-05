Cagliari-Lecce | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 4 maggio 2024) Se si pensa alla Domenica di calcio, viene subito in mente il lunch match. Si affronteranno: mala? I diritti tv si sono reinventati e hanno preso il meglio dal nuovo mondo del calcio. Un segno evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene solo quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Ciò mostra sicuramente un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma dall’altra parte risulta essere un lato negativo per utenti e tifosi, i quali si trovano costretti a cercare molte informazioni sui match in programma. Per questo motivo l’articolo può essere un ottimo supporto, spiegandoe dando qualche ...