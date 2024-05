Cagliari-Lecce | le probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

Le Probabili formazioni di Cagliari-Lecce , match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 12:30 di domenica 5 maggio nella cornice dello stadio Unipol Domus, dove le due squadre cercheranno tre punti importanti in questo momento ... Continua a leggere>>

cagliari-lecce, i precedenti: nel 2020 l’ultima sfida in Sardegna - Bilancio nettamente in favore del Cagliari, ma le ultime volte… Una sfida che mancava dal 2020. Cagliari e Lecce si affrontano nuovamente in Serie A e in Sardegna quasi quattro anni. Le due squadre ... Continua a leggere>>

Le probabili formazioni della 35° giornata di Serie A - Le probabili formazioni delle partite di Serie A in tempo reale. Aggiornamenti, moduli, disposizioni in campo, panchina, indisponibili e squalificati ... Continua a leggere>>

Cagliari, si avvicina il rientro fra i convocati di Pavoletti Le ultime in vista del Lecce - Le ultime su Leonardo Pavoletti in vista dell’importante scontro salvezza di Serie A fra il Cagliari ed il Lecce Il Cagliari di Claudio Ranieri si appresta a sfidare il Lecce di Luca Gotti in uno scon ... Continua a leggere>>