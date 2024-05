Un mese tra visite guidate - laboratori creativi e caccia al tesoro in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sarà undi maggio ricco di eventi per tutti i gusti. Si parte domani alle 20.45 quando la biblioteca comunale Alda Merini di via Cantù ospiterà il gruppo di lettura su “Le memorie di Adriano“ di Marguerite Yourcenar. Spazio ai bambini nel parco di via Roma: sabato alle 10 spettacolo teatrale “Le storie del matto“, alle 16 e alle 17 ilo con la creta “La forma delle emozioni“. Domenica alle 16 e alle 17 “Guerrilla gardening“,o con i semi. Iscrizioni: [email protected] . Sempre domenica, per l’edizione primaverile di Ville aperte in Brianza, si potrà visitare Villa Zari grazie ai volontari dell’associazione Il Baule Verde. Si torna in biblioteca lunedì per “Quante lingue in biblioteca“, storie multilingue per bambini dai 4 agli 8 anni con la collaborazione del Cpia Monza Brianza. Mercoledì 8 sarà ...