Brindisi - operaio resta ucciso in zuccherificio mentre operava sul nastro Anche il padre morì sul posto di lavoro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 4 maggio 2024) Un destino assurdo, che sembra accanirsi sulla stessa famiglia.ildi Vincenzo Valente, il 46enne morto nella notte in un, fu vittima di un incidente sulnel 2015. Cosimo Valente aveva 65 anni quando l’11 febbraio di nove anni perse la vita dopo una caduta da un alberoerano in corso lavori di potatura. L’incidente avvenne nelle campagne tra Latiano e San Michele Salentino in provincia di Bridisi. E ieri suo figlio, 46enne di Latiano ha perso la vitalavorava in undella città pugliese. La procura diha aperto un’inchiesta ed è stato disil sequestro preventivo del6, dove l’uomo è deceduto. Le indagini sono ...