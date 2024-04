Sigarette | nuovo aumento dei prezzi? Boom del contrabbando | cosa sta succedendo in Italia

(Di domenica 7 aprile 2024) Da ieri, fumare costa (ancora) un po' di più. Dopo gli aumenti di un mese fa, che avevano riguardato alcune marche di, sigari e tabacco trinciato, è toccato ora a ben 46 marchi di “bionde” il cui prezzo è lievitato, secondo quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate, in seguito all'istanza presentata da un produttore e importatore all'Adm (Agenzia Monopoli e Dogane) ad alzare iper non creare disparità. Dunque gli aumenti che i consumatori dovranno accettare da oggi, riguardano quelle marche diche non erano ancora state colpite dai ritocchini di marzo. Ecco alcuni dei nuovia pacchetto: le MS classiche, rosse e bionde arrivano a 5,40 euro, le bianche a 5,50 euro; le Lucky Strike a 5 euro e 30; le Rothmans a 5 euro e 20; le Kent a 6,50 euro; le Dunhill a 6,40; Le Vogue a 5,50; le ...

