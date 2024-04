Carcere per i giornalisti che diffamano | una riunione di maggioranza deciderà la linea da seguire

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gli emendamenti presentati in commissione Giustizia al Senato dal relatore del disegno di legge sulla diffamazione, Gianni Berrino di Fratelli d’Italia (nella foto), che riguardano la pena delper iche commettono diffamazione, e che a suo tempo la Corte costituzionale chiese di eliminare, suscitano un acceso dibattito. “A noi – precisa Pierantonio Zanettin di Forza Italia, conversando con i cronisti a palazzo Madama – non interessano le pene detentive, ma la rettifica e che venga ripristinato il buon nome del diffamato. Mezzi per fare questo ce ne sono tanti e devono essere diversi dal”, aggiunge, precisando che si tratta di proposte non condivise preventivamente all’interno della. Sulla stessaMaurizio Lupi, leader di Noi moderati, che oppone “un deciso ...

