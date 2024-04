Rugby | Benetton-Lions 27-17 negli ottavi di Challenge Cup I trevigiani approdano ai quarti nonostante una lunga inferiorità numerica

(Di sabato 6 aprile 2024) Ilbatte isudafricani per 27-17di finale dellaCup 2023-2024 died approda aidi finale, dove godrà del vantaggio del fattore campo contro la vincente del match tra i francesi del Pau e gli irlandesi del Connacht, in programma domani. Nel primo tempo gli ospiti si portano in vantaggio al 3? con la meta di Visagie trasformata da Hendrikse, ma subito iriequilibrano la situazione al 9? con la marcatura di Gallo convertita da Umaga. Il sorpasso delarriva al 27? con il drop di Smith, poi al 33? la meta di Ratave, trasformata da Umaga, porta i padroni di casa oltre distanza di break. Al 37? iaccorciano col piazzato Hendrikse, che fissa lo score ...

Bruciante sconfitta, quella maturata al Parc Y Scarlets, nel dodicesimo turno dello United Rugby Championship 2023-2024, per il Benetton: i trevigiani , dopo aver chiuso in vantaggio la prima ... (oasport)

Torna l’ United Rugby Championship e si entra nella fase più calda del torneo, che a sei giornate dalla fine vede ben 10 squadre in corsa per 5 posti ai playoff . Con Leinster, Bulls e Glasgow ... (oasport)

In maglia biancoverde il trequarti ha collezionato 25 presenze, 2 mete e 25 punti totali TREVISO - Dalla prossima stagione Giacomo Da Re non farà più parte del Benetton Rugby e si unirà alle Zebre ... (ilgiornaleditalia)

