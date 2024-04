Indonesia - allerta massima per cinque eruzioni del vulcano Ruang | chiuso l’aeroporto ed evacuate le zone limitrofe

(Di giovedì 18 aprile 2024) Inpervulcaniche. Nella regione più esterna dell’unil 17 aprile ha ripetutamente eruttato proiettando una colonna di fumo per oltre due chilometri verso il cielo e ha costretto centinaia di persone all’evacuazione, al punto che le autorità hanno alzato il livello dial suo punto più alto. Il monte, uno stratonella provincia del Nord Sulawesi, ha eruttato per la prima volta nella serata (locale) di martedì (13:45 GMT) e altre quattro volte mercoledì, ha riferito l’agenzialogicana. Le autoritàne hanno chiesto l’evacuazione “immediata” delle persone presenti ...

Massima allerta in Indonesia . Torna la paura nella "cintura di fuoco del Pacifico": dopo la violenta eruzione del vulcano Ruang , situato sull'isola di Sulawesi, nel nord dell'arcipelago, le ... (today)

In Indonesia è stato emessa un' allerta tsunami dopo l'eruzione del vulcano Ruang , su un'isola a nord di Sulawesi. Le autorità del Paese hanno ordinato a più di 11.000 persone di lasciare l'area. ... (liberoquotidiano)

A causa dell' eruzione del vulcano Ruang , in Indonesia è stata emessa un' allerta tsunami . Le autorità hanno ordinato a più di 11mila persone di lasciare l'area. Il vulcano , sul lato settentrionale ... (ilgiornaleditalia)

Indonesia, l’eruzione del vulcano Ruang fa sospendere i voli e crea l’allerta tsunami: 11mila persone evacuate| FOTO&VIDEO - In Indonesia il vulcano Ruang ha eruttato fumo e lava nella notte fra il 17 ed il 18 aprile. 11mila persone sono state costrette ad evacuare, mentre cresce nell'area l'allerta per uno tsunami. Le auto ...tag24

Eruzione del vulcano Ruang: scatta allerta tsunami in Indonesia - allerta tsunami in Indonesia, dove il vulcano Ruang, nell'isola di Sulawesi, sta eruttando lava e cenere. Evacuazioni in massa, chiuso l'aeroporto di Manado.corrierenazionale

Indonesia, l'impressionante eruzione del vulcano Ruang - allerta tsunami in Indonesia dopo l'eruzione del vulcano Ruang. Le autorità hanno ordinato a oltre 11mila persone di lasciare l'area. L'aeroporto di Manado, che si trova a 100 chilometri dal vulcano, ...tgcom24.mediaset