Curling | l’Italia perde la finale al Players’ Championship | sfuma l’assalto al quarto Slam

(Di domenica 14 aprile 2024)ha concluso al secondo posto il, ultima prova del Granddi. Ricordiamo che la competizione non è riservata a team nazionali ma a squadre private. Il quartetto sceso sul ghiaccio di Toronto (Canada) è però lo stesso che ha rappresentato il Bel Paese ai recenti Mondiali conclusi con una splendida medaglia di bronzo. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno perso lacontro la formazione canadese guidata dallo skip Brad Gushue con il punteggio di 7-6. Gli azzurri, che ai quarti avevano battuto il maestro svedese Niklas Edin (fresco di titolo iridato, aveva regolato i nostri portacolori in semia Schaffhausen settimana scorsa) e in semiavevano sconfitto i canadesi ...