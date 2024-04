“La volta buona” | la confessione di Arianna David lascia tutti senza parole

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 11 aprile 2024) News Tv.“La”. L’ex Miss Italia è stata ospite del programma condotto da Caterina Balivo e si èta andare ad unache hatoa bocca aperta. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. (Continua…) Leggi anche: “Pomeriggio 5”, alta tensione in diretta: Barbara D’Urso non ci sta Leggi anche:Mihajlovic, il drammatico sfogo sui social spezza il cuore: cos’è successo Chi èè una ex modella e soprattutto è stata la vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia nel 1993. Il programma le regala un grande successo e la introduce nel mondo dello spettacolo....