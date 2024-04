Scudetto Napoli - attesa per l’anniversario | previsto grande evento con Spalletti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 aprile 2024) Anniversario, giovedì 2 maggioin centro città, invitato anche Luciano: rivelati tutti i dettagli In settimana ricadrà il primo anniversario della vittoria del terzodel. Per l’occasione la società renderà disponibile nelle sale il docu-film “Sarò con te”. La pellicola racconterà i mesi che hanno preceduto il tricolore e al suo interno vi saranno tanti filmati inediti di una stagione storica pere per ilCalcio. La data d’inizio della proiezione è fissata per la sera del giorno venerdì 3 maggio, quando andrà in scena un’anteprima speciale dove probabilmente presenzieranno anche i protagonisti dello. L’anteprima sarà trasmessa con un giorno di anticipo rispetto al ...