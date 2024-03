Virtus | c’è l’Olimpia per ripartire di slancio Banchi | Sono i campioni | occasione unica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) di Laalle 18,15 (diretta Dmax) aspetta Milano alla Segafredo Area in un derby d’Italia che mette in palio il secondo posto. Le due squadre stanno vivendo momenti diversi con i padroni di casa che fanno i conti con le prime difficoltà, mente gli ospiti dopo un inizio pieno zeppo di affanni sembrano aver trovato la quadratura del cerchio e, pur non disimpegnandosi dagli impegni europei nel tentativo di una rimonta che avrebbe del clamoroso, puntano al campionato per dare un colore diverso a questa annata. Una delle poche cose che le accomuna è la delusione per la Coppa Italia, dove la V nera non ha neppure superato lo scoglio dei quarti, mentresi è vista sfilare via dalle mani il trofeo da una Napoli sbarazzina e molto più fresca a dimostrazione di quanta energia in più venga consumata da chi prende parte all’Eurolega. Si ...