 Donato un nuovo banco reception per l’oncologia del San Pio di Castellaneta Testimonial dell’iniziativa il top model internazionale Fabio Mancini

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoSi è svolta nel weekend la consegna simbolica di undaa servizio del reparto di oncologia dell’ospedale San Pio di. Si tratta di un dono acquistato grazie a una cena per raccolta fondi organizzata dall’agriturismo Le Grotte del Sileno, con la partecipazione attiva del top. La raccolta fondi ha visto la partecipazione attiva di tante persone della comunità locale di, unite dal desiderio di mettere in atto un’azione utile e migliorativa dell’ambiente di cura ospedaliero nel quale i pazienti oncologici si recano quotidianamente e trascorrono molto tempo per le terapie.e promotore ...