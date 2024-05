Amici - Angelina Mango pronta per l' Eurovision | l' incoraggiamento di Lorella Cuccarini per lei!

Lucia Ferrari, eliminata durante la terza puntata del serale di Amici 23, ha girato il mondo per coltivare il suo sogno. La ballerina, nel corso di un’intervista, ci ha parlato di come è nata la sua passione, dell’esperienza nella scuola e dei suoi progetti futuri. Scopriamo le sue parole e le ... Continua a leggere>>

L’Eurovision Song Contest 2024 prenderà il via il prossimo 7 e il 9 maggio con le semifinali e si concluderà sabato 11 maggio con la finale in diretta su Rai1. A rappresentare il nostro Paese sarà, come già sappiamo, Angelina Mango con La Noia, singolo uscito anche in lingua spagnola con Alvaro De ... Continua a leggere>>