Ameba mangia-cervello - il rischio cova anche nei lavaggi nasali Gli esperti | usare solo acqua sicura video

(Di sabato 4 maggio 2024) L’fa sempre più paura, complice l’ulteriore canale di diffusione individuato da ricercatori e scienziati che, stavolta, segnalano pericoli annidati nei. Il, potenzialmente fatale, esiste. In marzo lo avevano già evidenziato i Cdc americani. E oggi lo confermano glidella Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (Siaip), riuniti in congresso a Genova. «Per idei bambini, bollita o trattata», così da scongiurare ildi incorrere in una meningoencefalite da Naegleria fowleri, avvertono i medici alla luce di uno studio condotto da ...

Usare acqua non sicura per i lavaggi nasali può portare a conseguenze gravi, persino fatali. L'allarme arriva dagli esperti della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (Siaip), che mettono in guardia contro il rischio di contrarre la meningoencefalite amebica primaria (PAM), ... Continua a leggere>>

Il monito degli allergologi e immunologi pediatrici che hanno condotto uno studio sul rischio di meningoencefalite da Naegleria fowleri Ameba mangia-cervello per colpa di un lavaggi o nasale sbagliato. Il rischio, potenzialmente fatale , esiste. In marzo lo avevano evidenziato i Cdc americani e oggi ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Ameba mangia-cervello per colpa di un lavaggi o nasale sbagliato. Il rischio, potenzialmente fatale , esiste. In marzo lo avevano evidenziato i Cdc americani e oggi lo confermano gli esperti della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (Siaip), riuniti in congresso a ... Continua a leggere>>

Ameba mangia-cervello, monito degli immunologi pediatrici: “rischio fatale da lavaggi nasali esiste” - Il monito arriva dal Congresso degli Allergologi e Immunologi Pediatrici (SIAIP) in corso a Genova. Presentato uno studio condotto dagli specialisti dell'Università Luigi Vanvitelli di Napoli ... Continua a leggere>>

Omicidio-suicidio a Palermo, coppia trovata senza vita in casa in centro - (Adnkronos) - Omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di Palermo. Una coppia è stata trovata senza vita. Sul posto ci sono i carabinieri che indagano. A dare l'allarme è stato, come apprende l ... Continua a leggere>>

Attenzione ai lavaggi nasali: l’ameba mangia-cervello è un rischio reale - Usare acqua non sicura per i lavaggi nasali può portare a conseguenze gravi, persino fatali. L'allarme arriva dagli esperti della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (Siaip), che ... Continua a leggere>>