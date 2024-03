Ameba mangia-cervello | perché i lavaggi nasali aumentano il rischio?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ieffettuati con acqua del rubinettoildi contrarre l’, e la situazione preoccupa anche in Italia. Il nome identifica più specie di amebe, dei microrganismi (protisti) che si trovano ovunque nel mondo, nel suolo e in molti tipi di acqua, inclusa quella del rubinetto. Le amebe possono sopravvivere come parassiti nei vertebrati causando malattie gravi e spesso mortali. Secondo quanto rilevato dai CDC americani, anche ipossono rappresentare una pericolosa via di infezione amebica, di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento sulla naegleria fowleri. In un rapporto, recentemente pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases, l’agenzia ha dettagliato i casi ...