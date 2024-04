Bambini e autismo | a Milano una stanza hi-tech per la diagnosi precoce Come funziona | dove si trova e perché è un progetto importante

(Di mercoledì 17 aprile 2024)– Telecamere, sensori di movimento, microfoni. Il tutto racchiuso in una 'hi-' dedicata aicon. L’obiettivo:. E' con questo obiettivo che all'Irccs Santa Maria Nascente della Fondazione Don Carlo Gnocchi diè stato inaugurato oggi un locale tecnologicamente assistito per le osservazioni, valutazioni e trattamenti dei piccoli pazienti. In Lombardia,nel resto del Paese e non solo, si registrano sempre più casi di disturbi dello spettro autistico (Asd): si viaggia al ritmo di 134 nuoveal mese in media, per un totale di circa 1.600 l'anno.in Lombardia: numeri, progressi e richieste degli operatori. La situazione La ...

Un stanza tecnologicamente assistita per l'osservazione dei bambini durante il gioco consentirà una diagnosi precoce e una presa in carico tempestiva dei piccoli con disturbi dello spettro autistico

