Nagelsmann: 'Al Bayern Monaco non danno più tempo agli allenatori. I miei inizi e il suicidio di mio padre...'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il ct della nazionale tedesca Julianha parlato della crisi in corso al, sua ex squadra, che ha annunciato di volersi...

Nagelsmann: 'Al Bayern Monaco non danno più tempo agli allenatori. I miei inizi e il suicidio di mio padre...': Il ct della nazionale tedesca Julian Nagelsmann ha parlato della crisi in corso al Bayern Monaco, sua ex squadra, che ha annunciato di volersi separare dall`attuale. calciomercato

Julian Nagelsmann spricht über den Suizid seines Vaters: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat in einem "Spiegel"-Interview über den Verlust seines Vaters gesprochen. Der Schicksalsschlag in der Familie prägte den Ex-Bayern-Trainer. Fußball-Bundestrainer ... bunte.de

Julian Nagelsmann Der Verlust seines Vaters hat ihn geprägt: Nagelsmann sagt über den Tod seines Vaters auch ... Der ehemalige Trainer des FC Bayern München antwortet darüber hinaus im "Spiegel" auf die Frage, ob er bei seiner steilen Karriere nie Angst gehabt ... gala.de