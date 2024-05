De Rossi | Risultatisti o giochisti? Non commento neanche Allegri ha fatto la storia del calcio italiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Alla vigilia di Roma-Juventus, Daniele Deparla in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico giallorosso riportate da Tmw. De: «Ho chiesto ai Friedkin giocatori di gamba e tecnici» A che punto è la gestione del recupero? «Oggi faremo altre analisi della condizione fisica. C’è qualche problemino che ci portiamo dietro dal giovedì. Ma noi siamo una squadra abituata, sono anni che facciamo percorsi lunghi in Europa. Ora dobbiamo fare altre grandi partite. Oggi analizzeremo in modo più accurato, ma non ci sono infortuni veri e propri». Su«Si affronta con rispetto, haladele continua a guidare la squadra a livelli alti. Provo simpatia per lui perché giocava con mio padre.o ...

Roma, De rossi: "Coppa o campionato Non molliamo nulla. Rispetto Allegri, ha fatto la storia del calcio italiano" - SERIE A - Il tecnico giallorosso ha introdotto in conferenza stampa la prossima sfida contro la Juventus, decisiva per la qualificazione alla prossima Champions ... Continua a leggere>>

ROMA - De rossi: "Bisogna affrontare la Juventus e Allegri con rispetto" - "Allegri si affronta con grande rispetto, ha fatto la storia del calcio italiano e continua a guidare la Juve ad a livelli alti. Provo simpatia per lui, giocava con mio padre". Così Daniele De rossi c ... Continua a leggere>>

Roma-Juve, De rossi: 'Dybala gioca finché sta in piedi, rispetto Allegri. A giugno chiederò cambiamenti' - Domenica sera la Roma tornerà allo stadio Olimpico per il delicato big match di campionato contro la Juventus, una partita importante per ripartire dopo la sconfitta. Continua a leggere>>