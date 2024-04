Alessia Marcuzzi conduttrice di Sanremo 2025 con Carlo Conti?

(Di domenica 14 aprile 2024) Con alte probabilità saràconduttore del Festival di. Ne ha già fatti tre di grande successo, non ai livelli monstre di Amadeus, ma il conduttore ha sempre avuto un orecchio moderno per la scelta delle canzoni e dei cast. La Rai non vede nessuno, neanche il coraggioso Alessandro Cattelan che si è fatto avanti pubblicamente, a parte. Avince la scelta musicale, al passo coi tempi, e non è così scontata: servono anni di esperienza e un certo intuito nel capire quali canzoni potrebbero avere un futuro una volta calato il sipario sulla kermesse. Numeri alla mano,di Amadeus è da record con 90 brani certificati da FIMI e 14 milioni di copie vendute. Un risultato davvero scioccante da rendere i risultati difficilmente ...

Alessia Marcuzzi torna ad affiancare il Mago Forest alla conduzione di "Gialappa's Show" come ai tempi di Mai dire Goal: per la prima puntata sceglie un abito in total denim .Continua a leggere (fanpage)

David Donatello, Anatomia di una caduta Miglior Film Internazionale - Roma, 12 apr. (askanews) – “Anatomie d’une chute” (Anatomia di una caduta) di Justine Triet si aggiudica il David come Miglior Film Internazionale. Il riconoscimento sarà assegnato venerdì 3 maggio ne ...ildenaro

