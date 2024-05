David 2024 - la battuta di Mannino a Cortellesi | Hai 19 candidature sei come quello che alla tombola di Natale compra 22 cartelle – Il video

siete pronti per il trionfo ai David di Donatello di Paola Cortellesi e di C’è ancora domani? Bene, collegatevi allora su Rai1 attorno alle 20.35 e avrete di che deliziarvi fino almeno alla mezzanotte quando la carrozza si tramuterà in zucca e Carlo Conti in coppia con Alessia Marcuzzi smonteranno ... Continua a leggere>>

Tutto pronto per la 69? edizione dei Premi DAVID di DONATELLO. Saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi a condurre la cerimonia di premiazione. L’Oscar del cinema italiano va in onda venerdì 3 maggio in prima serata su Rai1 dalle 20.35 (salta Affari Tuoi), e trasmesso per la prima volta in 4K. Sul ... Continua a leggere>>