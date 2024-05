De Zerbi dà una lezione a chi chiede del suo futuro come allenatore | “Non lavoro per la carriera”

(Di giovedì 2 maggio 2024) Deè pronto ad andare via dal Brighton? Tutti gli scenari sono aperticonfermato dall': "Se non sono felice la mattina tutto può cambiare"

De Zerbi nuovo Allenatore del Milan ? Un'ipotesi che si sta facendo sempre di più in questi giorni. come potrebbe giocare ? E sul Mercato ? Continua a leggere>>

MERCATO - Il Bayern Monaco vicinissimo a De zerbi - Dopo il no di Xabi Alonso, Julian Nagelsmann e Ralf Rangnick, in casa Bayern Monaco si registra un'inversione di rotta importante per la scelta del prossimo allenatore. Secondo quanto riporta Bruno Lo ...

Continua a leggere>>

Il Toro ha qualche rammarico Juric: "Prese tante buone decisioni, in alcune situazioni si poteva fare meglio" - Nella conferenza stampa odierna ad Ivan Juric è stato chiesto se abbia qualche rammarico. Questa la risposta in merito del tecnico croato: "Abbiamo preso tante buone decisioni, ...

Continua a leggere>>

Il Brighton vuole tenerlo, ma De zerbi apre all'addio: "Se non sarò felice..." - E De zerbi ha risposto così: "Vuoi la verità ... Ma se io non sono felice la mattina, se non sento la motivazione di lavorare come la scorsa stagione e anche questa in corso, questo può cambiare.

Continua a leggere>>