Anziano disorientato vaga sull' Asse mediano a Giugliano tra auto in corsa | salvato dai carabinieri | il video

Vaga sull’Asse mediano tra le auto in corsa, Anziano salvato dai carabinieri - Pochi secondi e l’uomo – visibilmente disorientato – viene messo in salvo tra il vento, la pioggia e le auto. L’uomo, un 80enne del posto, è stato affidato ai medici del 118 e fortunatamente sta bene.casertace

