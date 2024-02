La terra trema in Toscana | una scossa da 3 5 in provincia di Firenze

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - Unadi magnitudo 3.5 è stata registrata indi, a Marradi, per l'esattezza. Gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno localizzato l'evento sismico a 5 chilometri a est di Marradi e a una profondità di 5 chilometri. Laè stata avvertita distintamente dalla popolazione e tante sono state le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco e della protezione civile. Ma al momento non si segnalano danni a cose e persone. Lo assicura anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, che attraverso i suoi canali social rassicura la popolazione. "Nessuna segnalazione di danni al 112 da Marradi. Sono in contatto con il Sindaco Tommaso Triberti che mi ha confermato l'attuale non rilevazione di danni, segnalata presenza di cittadini fuori ...