Vannacci al GdI | Non sono ineleggibile alle Europee - per il Ministero della Difesa non ci sono violazioni del codice dell’ordinamento militare

Un ristretto gruppo di manifestanti LGBTQ+ ha contestato Vannacci per le vie di Napoli . Il generale, presente nel capoluogo campano per la presentazione del suo libro "Il mondo al contrario", in un teatro sul lungomare, è stato preso d'assalto da manifestanti ACAB , ossia contro le forze ... Continua a leggere>>

"Non ne so nulla e non è vero. Sono stupidaggini". Lo dice Roberto Vannacci, a margine della presentazione del suo libro a Napoli, in merito alla sua possibile ineleggibilità ventilata da Repubblica per aver esercitato le sue funzioni da militare nella circoscrizione in cui è candidato. "A me non ... Continua a leggere>>