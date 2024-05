Colle Val d’Elsa , 17 febbraio 2024 – Per protesta utilizza una super colla e si attacca all’asfalto. È quanto accaduto ieri mattina a Colle . Durante i normali controlli sul territorio effettuati dalla polizia municipale in coordinamento con il comando dei Carabinieri è stato identificato un uomo ... Continua a leggere>>

Milano , 2 aprile 2024 – fotografi ambulanti in protesta di fronte a Palazzo Marino. Si tratta di un presidio, alle 11 di questa mattina, per richiedere spiegazioni in seguito al loro allontanamento da piazza Duomo . “All’inizio di marzo – spiega la Nidil Cgil Milano –, i lavoratori sono stati ... Continua a leggere>>

uomo sale sulla gru per protesta a Firenze davanti al tribunale, polizia e vigili del fuoco in soccorso - Secondo quanto si appende l’uomo, in segno di protesta, ha scalato la gru davanti al tribunale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Nella mattina di venerdì 3 maggio, infatti, un uomo ha ... Continua a leggere>>

uomo salito su gru per protesta contro ‘vicenda giudiziaria’ - Un uomo, di nazionalità italiana, è salito su una gru di un edificio in costruzione accanto al Palazzo di giustizia di Firenze ... Continua a leggere>>

Firenze: sale su una gru davanti al Tribunale per protesta - Poco dopo le 9 un uomo è salito su una gru molto alta in un cantiere dov’è in costruzione un edificio. L’uomo, di nazionalità italiana, sembra si sia arrampicato per una manifestazione di protesta. Continua a leggere>>