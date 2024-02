Colle Val d’Elsa | uomo per protesta si incolla all’asfalto Arrivano Carabinieri e vigili urbani

Paolo Benanti, presidente della Commissione sull'intelligenza artificiale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza, e Siena - Colle di Val D'Elsa -

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024)Val, 17 febbraio 2024 – Perutilizza una super colla e si attacca. È quanto accaduto ieri mattina a. Durante i normali controlli sul territorio effettuati dalla polizia municipale in coordinamento con il comando deiè stato identificato unche perha utilizzato dell’attak perrsi alla pavimentazione. Nella parte bassa della città durante il consueto mercato settimanale un comunitario di 54 anni con alcuni cani al guinzaglio si trovava nei pressi dell’incrocio tra via Mazzini e via dei Fossi vicinissimo quindi a Piazza Arnolfo. Alcuni cittadini si sono imbattuti nell’individuo che stava avendo degli atteggiamenti che sembrerebbero essere risultati molesti, ...