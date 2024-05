Trovato con hashish - crack e marijuana a Cascin - arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Firenze, 3 maggio 2024 - Fermato dai carabinieri per un controllo, ha cercato di dileguarsi, di liberarsi di alcuni involucri gettandoli a terra e che contenevano otto pezzi di, sei pezzi di crak e 1.95 grammi di, ha procurato lesione lievi ai carabinieri e, una volta accompagnato in caserma, con un calcio ha danneggiato una vetrata, frantumandone il vetro. Per questo un 27enne e' statoa Firenze. E' accaduto nel pomeriggio di ieri. Mentre i militari stavano transitando in via degli Olmi, all'interno del Parco dellee, hanno notato un gruppo di cinque giovani stranieri che, alla loro vista, ha assunto un comportamento guardingo. I carabinieri hanno deciso di identificarli ma appena si sono avvicinati per verificare i documenti uno di questi, il 27enne, maliano, ha tentato di dileguarsi ...