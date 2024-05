Roma Nel quartiere Alessandrino arrestati dalla Polizia madre e figlio per spaccio In casa avevano oltre 4kg tra hashish e marijuana e quasi mezzo Kg di cocaina

Cronache Cittadine ALATRI – Il Maresciallo Maggiore Giovanni Cecere , dopo 10 anni dal suo arrivo ad Alatri, lascia l’ incarico di addetto al L'articolo Alatri. Nuovo incarico per il Mar. Magg. Giovanni Cecere : trasferito alla Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma sembra essere il primo ... Continua a leggere>>

Le indagini della Polizia di Stato scaturite dopo una Rissa in una discoteca di Roma nord, oltre all’individuazione dei responsabili, hanno portato il Questore di Roma ad emettere un provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni, in base all’articolo 100 del TULPS (Testo unico di ...

Continua a leggere>>