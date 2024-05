Traffico Roma del 03-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diservizi per la mobilità in città domenica manifestazioni socio culturali a Centocelle in via dei Castani a via di Tor Sapienza e a Ostia su Viale delle Repubbliche Marinare le chiusuree le deviazioni in dettaglio sono sulmobilita.it è previsto complessivamente un cambio di percorso per 10 linee di bus questo domenica lunedì invece lunedì 6 maggio sciopero del trasporto pubblico ae nel Lazio saranno possibili top dalle 830 alle 17 e poi dalle 20 A fine servizio su bus filobus tram metropolitane e sulle ferrovie termini Centocelle metro mare enord Nella notte tra domenica e lunedì a le linee di bus n aggiornamenti sullo sciopero del 6 maggio su ...