Tav - tre morti sul lavoro in meno di un anno nei cantieri francesi La Cgt | Il rischio zero non esiste

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tresulindi un. Accade sul lato francese deidella linea ad alta velocità Torino Lione. L’ultimo decesso è avvenuto giovedì pomeriggio. Un lavoratore del raggruppamento di imprese Lyon Torino O8, impegnato sul cantiere di Saint-Julien-Montdenis, è morto in un incidente avvenuto in galleria. La vittima è un ingegnere “esperto, molto stimato da tutti i colleghi” come ha comunicato Telt, la società promotrice pubblica responsabile della realizzazione della sezione internazionale della futura linea Torino Lione. “I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma l’uomo è deceduto durante il trasporto verso l’ospedale di Grenoble”. Le cause del sinistro sono ancora ignote. L’unica certezza è che si tratta del terzo incidente mortale nei...