Studenti a scuola in carcere - ergastolani in cattedra | Non fate mai come noi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Fossombrone (Pesaro Urbino), 3 maggio 2024 – Tre ore lasciati senza il cellulare e già sembrava loro una costrizione enorme. Quando sono entrati nel, a due a due, passando i controlli della polizia penitenziaria, hanno toccato con mano quanto il procuratore generale della Corte di Appello di Ancona, Roberto Rossi, ha detto loro subito dopo: "Se finite qui dentro scordatevi la passeggiata con la fidanzata, la gita al mare, la pizza con gli amici e i social. Il concetto ‘tanto non succede niente’ non è vero perché gli errori si pagano e il senso di impunità non esiste". Ildi massima sicurezza di Fossombrone oggi ha aperto per la prima volta le porte agliaccogliendo al suo interno due classi quinte dell’istituto tecnico Enrico Mattei di Urbino. Messi da parte i libri di matematica e italiano la lezione è ...

