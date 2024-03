Al carcere di Bollate dialogo sul crimine tra detenuti | vittime | studenti e… i fratelli Karamazov di Dostoevskij

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) I, uno dei romanzi più celebri di Fëdor, usato per capire come si gestisce la libertà, cos’è il diritto a provare rancore, perché si commette un reato. Aldi, familiari didella criminalità organizzata, magistrati,universitari di Psicologia e Giurisprudenza si sono confrontati sui conflitti della famiglia. Lo hanno fatto seduti in cerchio per cinque mercoledì di fila tra febbraio e marzo nel teatro del penitenziario, in uno spazio ribattezzato Aula. Poi, davanti al pubblico della società civile, hanno portato sul palco non una rappresentazione dell’opera, ma i risultati di una ricerca sulle motivazioni che spingono alla ...