Passaporti impossibili Piantedosi a marzo ne saranno rilasciati 300 mila

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 14 marzo 2024) AGI - "Lo straordinario impegno (delle questure) è comprovato dal rilascio nel 2023 di 2.750.000, ossia un milione in più rispetto a tutti gli anni del periodo pre-pandemico". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno, Matteo, nel corso del question time al Senato rispondendo a un'interrogazione di Maurizio Gasparri sui tempi di attesa per il rilascio dei. "I dati di quest'anno - ha ricordato il titolare del Viminale - mostrano un trend in ulteriore miglioramento; sono stati emessi circa 250al mese, mentre nei primi 12 giorni dine sono stati emessi 113con la previsione di chiudere il mese con oltre 300documenti". Mentre "per venire incontro ai cittadini ...